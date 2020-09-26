أجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم

تكون درجات الحرارة اليوم السبت أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتصبح الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يوجد فرصة ضعيفة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ خلال اليومين المقبلين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 – 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 13، وفي مرتفعات الشراة 26 – 11، وفي مناطق البادية 32 – 16، وفي مناطق السهول 28 – 15، وفي الاغوار الشمالية 34 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 23، وفي البحر الميت 35 – 22، وفي خليج العقبة 35 – 23 درجة مئوية.

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