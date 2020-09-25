نادية الجندي: هكذا فعل السادات بعد مشاهدته فيلم “الباطنية”

قالت الفنانة نادية الجندى إن حياتها قد تكونت من عدة مراحل، وانها قدمت خلال مشوارها الفنى جميع الأنماط، وكانت المرحلة الأولى هى بدايتها، ولم تكن لديها خبرة كبيرة، أما فى المرحلة الثانية فقدمت عدة أعمال هادفة تحمل رسائل مهمة وتناقش قضايا المجتمع وقضايا الساعة، وكانت تلك المرحلة هى سبب وصولها للناس.

وكشفت الفنانة نادية الجندى، خلال لقائها ببرنامج التاسعة مع الإعلامى وائل الإبراشى الذى يذاع على القناة الأولى المصرية، أنها حصلت على جائزة من منظمة الصحة العالمية؛ بسبب الأعمال التى كانت تحارب المخدرات، ومنها فيلم “الباطنية”، حيث كانت تلك المنطقة هى منطقة شائكة،

وقالت: عندما قرأت القصة قررت مع منتج العمل محمد مختار أننا لا بد أن نقدمه ونشير بأصابع الاتهام الى هذه القضية، وهناك العديد قام بتحذيرى من خوض تلك التجربة؛ لأن تجار المخدرات فى منطقة الباطنية من المؤكد سوف يؤذوننى، ولكننى لم أكترث لكلامهم وقدمت الفيلم.

وتابعت الفنانة نادية الجندى: عندما عرض فيلم الباطنية حقق نجاحا كبيرا لا مثيل له، حيث تم عرضه فى السينمات لمدة عام كامل، وبسبب هذا النجاح حدث شىء من الغيرة من البعض، وكان من المفترض أن يشارك فيلم الباطنية بأحد مهرجانات أمريكا فقام أحد الكتاب الكبار بكتابة مقال مفاده أن الفيلم يسىء لمصر ولسمعتها، وهنا قام الرئيس الراحل أنور السادات بطلب مشاهدة الفيلم، وبعد انتهائه من مشاهدته، قال نحن لن ندفن رؤوسنا مثل النعام، والفيلم لم يسئ لمصر، ثم امر بعمل حملة كبيرة أغلقت منطقة الباطنية وقضت علي تجار المخدرات فيها، وهذا أكبر دليل على أن للفن رسالة اجتماعية نبيلة..