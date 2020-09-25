بينما تتحاور حماس وفتح حول الصلاحيات والانتخابات وجنس الملائكة.. نتياهو يواصل نهب الارض وبناء المستوطنات بالضفة
أهم العناوين
جرينتش+2 01:21
بلير يدعو لتشكيل قيادة فلسطينية جديدة مقبولة من إسرائيل

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني