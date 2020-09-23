البرهان يلتقي نتنياهو في اوغندا خلال يومين، ويقتاد السودان لابرام اتفاقية صلح وتطبيع "مدفوعة الثمن" مع اسرائيل
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جرينتش+2 01:33
لاقامة ملكية دستورية.. معارضون سعوديون بالخارج يعلنون تأسيس حزب سياسي باسم “التجمع الوطني”

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