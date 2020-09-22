قائمة باسماء المشمولين بالتشكيلات الإدارية في الجامعة الأردنية

أجرى رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبدالكريم القضاة، تشكيلات واسعة بين مدراء المراكز العلمية والوحدات والدوائر الإدارية.

وقد جاءت هذه التشكيلات على النحو التالي:

– تكليف الدكتور محمد صايل الزيود مستشارا لرئيس الجامعة للشؤون الثقافية.

– تكليف الدكتور زيد عبيدات مساعدا لرئيس الجامعة لشؤون البرنامج الدولي والتسويق.

– تكليف الدكتور سلامة النعيمات قائما بأعمال مدير مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام.

– تكليف الدكتور زيد عيادات قائما بأعمال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية.

– تكليف الدكتور رزق السيد قائما بأعمال مدير مركز المصادر التعليمية المفتوحة والتعليم المدمج.

– تكليف الدكتور إسماعيل المزايدة رئيسا لمنتدى الجامعة الأردنية الثقافي.

– تكليف الدكتور أشرف بني محمد قائما بأعمال مدير مركز الابتكار والريادة.

– تكليف الدكتور بشار الشبول قائما بأعمال مدير مركز تكنولوجيا المعلومات.

– تكليف الدكتورة جمانة الزعبي قائما بأعمال مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة.

– تكليف الدكتورة رند أبو زريق قائما بأعمال مدير مركز تكنولوجيا النانو.

– تكليف الدكتورة ميسون العتوم قائما بأعمال مدير مركز دراسات المرأة.

– تكليف الدكتورة هديل ياسين قائما بأعمال مدير وحدة الشؤون الدولية.

– تكليف الدكتورة نهاد البطيخي قائما بأعمال مدير مركز تنمية وخدمة المجتمع.

– تكليف الدكتور محمد المعاقبة قائما بأعمال مدير مركز الاستشارات والتدريب.

– تكليف الدكتور فارس بكري قائما بأعمال مدير مركز الأمراض المعدية والمطاعيم.

– تكليف الدكتور محمود الحسين قائما بأعمال مدير مركز حمدي منكو للبحوث العلمية.

– تكليف الدكتورة فريال أبو عواد قائما بأعمال مدير مركز البحث والتدريب التربوي.

– تكليف الدكتور علاء الدين الكيلاني قائما بأعمال مدير مركز الاعتماد وضمان الجودة.