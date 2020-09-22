غزو تقافي.. اسرائيل والامارات توقعان اتفاقية تعاون سينمائي وتلفزيوني

جري، امس الاثنين، توقيع اتفاقية للتعاون المشترك بين إسرائيل والامارات العربية المتحدة في مجال السينما والتلفزيون، وذلك من خلال لجنة أبوظبي للأفلام (ADFC) ومؤسسة السينما الإسرائيلية ومعهد سام شبيغل للسينما والتلفزيون في القدس،

وأبرز ما يميز هذه الاتفاقية هو العمل على إقامة مهرجان سينمائي إقليمي. بالإضافة إلى عقد ندوات وورش عمل مشتركة، ولقاءات تمهيدية وتعزيز التعاون بين الفنانين من البلدين.

وكجزء من هذه الاتفاقية، التي تأتي بعد اتفاقية التطبيع الموقعة بين إسرائيل والإمارات الأسبوع الماضي، فقد تم التخطيط لبرامج إقامة للطلاب من الإمارات العربية المتحدة في معهد سام شبيغل، واشتراك مخرج من الإمارات العربية المتحدة في لجنة تحكيم المسابقة الدولية السنوية التي ستقام في معهد سام شبيغل في 2021.

وقالت دانا بلانكستين كوهين الرئيس التنفيذي لمعهد سام شبيغل: “نحن متحمسون لهذا التعاون الثقافي التاريخي بين البلدين. نحن نؤمن بقوة التعليم لتشجيع وتعزيز التعاون وبناء الجسور للجيل المستقبلي من صناع الأفلام والتلفزيون في منطقتنا”.

من جانبها قالت مديرة مؤسسة السينما الإسرائيلية ليزا شيلواح عوزرد إحدى المبادرين لهذه الخطوة: “فن السينما لغة عالمية تربط الثقافات والشعوب. أنا مقتنعة بأن هذه فرصة رائعة للتعاون الوثيق والتعارف المتبادل مع جيراننا في الشرق الأوسط”.