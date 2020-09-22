قوات أمن السلطة تعتقل 7 من ازلام دحلان منافس عباس على "خيانة" القضية الفلسطينية وتقديم تنازلات اضافية فادحة
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جرينتش+2 11:58
غزو تقافي.. اسرائيل والامارات توقعان اتفاقية تعاون سينمائي وتلفزيوني

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