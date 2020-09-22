الكويت (العربية) تكذّب ترامب وتؤكد وقوفها لجانب الشعب الفلسطيني حتى اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

أكدت الكويت التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم خياراته، وتأييدها لكافة الجهود الهادفة إلى الوصول إلى حل عادل وشامل، يضمن إقامة دولة عاصمتها القدس الشرقية.

وشدد مجلس الوزراء الكويتي، في بيان صحافي اصدره عقب اجتماعه الأسبوعي، على أن القضية الفلسطينية مركزية، باعتبارها “قضية العرب والمسلمين الأولى”.

وجدّد المجلس تأييده لكلِ الجهود الرامية للوصول إلى حل يضمن للشعب الفلسطيني “بإنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 حزيران/يونيو عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين”.

ويأتي ذلك بمثابة رد على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عبّر فيها عن اعتقاده بأن “الكويت ستنضم سريعاً، لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل”، التي وقعتها كل من الإمارات والبحرين في 15 أيلول/سبتمبر الجاري.

وبالإضافة إلى ما أعلنه مجلس الوزراء، في جلسته أمس الاثنين، فقد أكد نواب كويتيون رفضهم لأي تطبيع مع “إسرائيل”، مؤكدين أن كلام ترامب يصب في خدمة دعايته السياسية.

وقد عقّب الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عبد اللطيف القانوع، على الموقف الكويتي قائلاً، إن مطالبة عشرات المنظمات الكويتية وعدد من النواب بتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي “يعبّر عن أصالة شعب الكويت الشقيق ودعمه لقضيتنا العادلة”.

وأعرب القانوع عن تقديره لهذا “التحرك الأصيل”، وابدى أمله أن يتم إقرار قانون تجريم التطبيع.