وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين شفاء 683 حالة، ووفاتين، و266 اصابة بالكورونا 264 منها محلية ليصبح العدد الكلي 5045
أهم العناوين
جرينتش+2 08:47

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني