وزارة الصحة تعلن تجديد التأمين الصحي والاعفاءات تلقائيا

قررت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تجديد بطاقات التأمين الصحي تلقائيا لمن يتم اقتطاع مبلغ شهري من راتبه أو مكافأته أو تقاعده، الى تاريخ 2020/10/31، بحيث لا يتم احتساب فترة التأخير عند تجديد البطاقات من ضمن مدة الستين يوما.

كما قررت الوزارة اعتبار الإعفاءات الطبية الصادرة عن إدارة التأمين الصحي المدني والمتعلقة بمرضى الفشل الكلوي المزمن للأردنيين والاعفاءات الخاصة بغسل الكلى والسرطان لأبناء قطاع غزة، وكتب صرف الادوية المشروط صرفها بقرار لجنة فنية في إدارة التأمين الصحي مجددة تلقائيا بتقرير الاخصائي المعالج من تاريخه وحتى 2020/10/31.