الاثنين يبدأ الفرج.. طقس حار في اغلب المناطق اليوم وغدا

يطرأ اليوم السبت، انخفاض طفيف، على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خصوصا في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد الاحد حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويتراجع يوم الاثنين تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، وتكون الاجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية العالية والسهول وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 35 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 19، وفي مرتفعات الشراة 32 – 18، وفي مناطق البادية 37 – 23، وفي مناطق السهول 34 – 20، وفي الاغوار الشمالية 38 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 26، وفي البحر الميت 39 – 25، وفي خليج العقبة 40 – 28 درجة مئوية.

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