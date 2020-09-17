فُرجت.. وزير النقل يعلن توقف العمل في المطارات بالحجر الفندقي واستبداله بحجر منزلي ابتداءً من يوم الاربعاء المقبل

عمان 17 أيلول (بترا)- أعلن وزير النقل خالد سيف، إيقاف الحجر المؤسسي (الفندقي) اعتبارا من 23 أيلول الحالي، واستبداله بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام، كواحد من ضمن تدابير صحية صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال سيف، في إيجاز صحفي من رئاسة الوزراء لإعلان مجموعة من المستجدات المرتبطة بالرحلات الجوية المنتظمة التي بدأ تسييرها منذ 8 أيلول الحالي، اليوم الخميس، إن على المسافر القادم إلى المملكة التسجيل مسبقا على منصة Visitjordan، وتوفير فحص PCR بنتيجة سلبية كما هو معمول به حاليا، مشددا على أن الحكومة لن تتهاون بهذه المتطلبات الضرورية.

وأوضح أنه سيتم فحص المسافرين القادمين من كل الوجهات سواء كانت حمراء أو صفراء أو خضراء، مبينا ان ذوي النتيجة الإيجابية منهم سيعزلون، وستقدم لهم العناية الطبية، بينما لو كانت النتيجة سلبية فإن المسافر سيخضع للحجر المنزلي.

ويحصل المسافر القادم من دول ووجهات حمراء على إسوارة إلكترونية في المطار ويحجر منزليا لمدة أسبوع ويراقب إلتزامه بالحجر من قبل الحكام الإداريين شريطة أن تكون نتيجة فحصه بالمطار سلبية، بينما يحجر القادم من دول ووجهات صفراء ونتيجة فحصه بالمطار سلبية منزليا لمدة أسبوع بدون إسوارة إلكترونية، ويراقب إلتزامه بالحجر من قبل الحكام الإداريين، بحسب سيف.

أما القادمون من دول ووجهات خضراء، أكد وزير النقل أنهم سينتظرون في المطار لحين ظهور نتائج فحصهم عند الوصول، ومن تكون نتيجته سلبية سيغادر المطار ويدخل المملكة دون حجر منزلي ودون إسوارة إلكترونية.

ونوه الوزير سيف إلى أن إدارة عملية منظومة السفر بهذه الاشتراطات الصحية تراعي وبشكل أساسي تسهيل عودة الأردنيين والتخفيف عليهم وعلى أسرهم وحماية صحتهم وصحة المجتمع والمساهمة في دفع العجلة الاقتصادية، مؤكدا أن هذه الآليات تتطلب من جميع المسافرين والعاملين في منظومة المطارات وخدماتها أعلى درجات الإلتزام والتقيد بالاشتراطات الصحية.

وقال إننا مستمرون لإعلان قائمة الدول والوجهات بحسب الحالة الوبائية لهذه الدول والتي تصنف إلى حمراء وصفراء وخضراء وفق معايير صحية وضعتها وزارة الصحة ونعلن عن هذه القائمة كل 14 يوما.

وانتظمت الرحلات الجوية التجارية من المملكة وإليها بحسب قائمة التصنيف للدول والوجهات والبرتوكول الصحي للمطارات ومتطلبات التسجيل المسبق على منصة Visitjordan منذ 8 أيلول.

واستقبلت المملكة، وفق سيف، قرابة 4300 مسافر قدموا من 9 وجهات وهي : قطر وتركيا والإمارات واليمن والنمسا وأوكرانيا وإيطاليا والبحرين والعراق عبر 80 رحلة جوية، وغادر المملكة أيضا قرابة 7 آلاف مسافر من خلال 8 رحلات جوية.

وأكد الوزير سيف على سلاسة إجراءات العمل بالبرتوكول الصحي في مطار الملكة علياء الدولي، مبينا أنها سلسة بتعاون وثيق بين مختلف الأجهزة والقائمين على المرافق المعنية بمنظومة السفر، ووفق الاشتراطات الصحية الجديدة.

ونوه إلى مركزية دور منصة Visitjordan في سلاسة عملية قدوم المسافر وعدم الالتزام بها يعرقل رحلة المسافر ويترتب عليها تبعات قانونية، شاكرا فريق العمل للمنصة وجميع المعنيين بمنظومة عمل المطارات الذي يعملون لضمان سلاسة الإجراءات.

وأكد سيف لجميع المسافرين القادمين إلى المملكة أن صعودهم على الرحلة القادمة للمملكة مشروط بتسجيلهم المسبق على منصة Visitjordan وحصولهم على QRCode ينظم عملية فحصهم عند الوصول، ويثبت سجلهم الصحي ومكان إقامتهم وبياناتهم الشخصية، وشراء حجز PCR مقدما، مشددا على أن هذا الإجراء إلزامي وضروري وضع لحماية صحة المسافرين وصحة المجتمع.

ونبه وزير النقل إلى ضرورة الاشتراطات السابقة وعدم مخالفتها حتى لا يكون هناك إجراءات صارمة بحق المسافر وخطوط الطيران التي لا تلتزم بهذه الإشتراطات الصحية بالمطارات الأردنية.

وأشار سيف إلى أن مطار الملك حسين الدولي في العقبة استأنف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة وفقا لنفس الآلية المتبعة في مطار الملكة علياء الدولي من حيث التصنيف الوبائي للدول والبرتوكول الصحي وإلزامية التسجيل على منصة Visitjordan.

أما عن حركة المسافرين عبر المعابر الحدودية البرية، أكد أن العمل جار لتسريع استكمال وتنفيذ متطلبات البرتوكول الصحي على جميع المعابر الحدودية للمملكة لاستقبال المسافرين عبرها وبما يتيح لهذه المعابر استئناف عملها، وفق منظومة صحية مشابهة لما في المطارات وسيعلن عن التفاصيل عند جاهزيتها.

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