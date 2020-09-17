وزارة التنمية الاجتماعية توقف استقبال المراجعين بعد إصابة موظف بكورونا

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، أنها ستباشر، اعتباراً من صباح اليوم الخميس، بتعقيم مبنى الوزارة، وإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا لعدد من المدراء والموظفين، وذلك عقب تسجيل إصابة لأحد الموظفين امس الأربعاء.

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة، أشرف خريس في بيان صحفي، إن الوزارة ستتوقف عن استقبال المراجعين احترازياً، لحين الانتهاء من عملية تعقيم المبنى وإجراءات فحص المخالطين للموظف المصاب، بالتعاون مع لجان التقصي الوبائي، مؤكدًا أن الوزارة ستقوم باستقبال المراجعين حال الانتهاء من تلك الإجراءات.

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