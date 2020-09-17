وزارة التربية: 51 ألف طالب انتقلوا من مدارس خاصة إلى حكومية

صرح الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، عبد الغفور القرعان. ان عدد الطلاب الذين انتقلوا من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية قد بلغ نحو 51 ألف طالب.

وقال القرعان قناة “المملكة” إن “انتقال 51 ألف طالب رقم غير مسبوق في وزارة التربية والتعليم وفقا للسنوات السابقة”.

وأضاف أن “السبب في ارتفاع عدد الانتقال من المدارس الخاصة إلى الحكومية؛ يعود إلى الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها الأهالي بسب فيروس كورونا المستجد”.

وأشار القرعان إلى أن “الوزارة ستوقف الانتقال بين مدارس الأردن مع نهاية دوام اليوم الخميس، ولا تمديد على هذا التاريخ”.

ويدخل الخميس، قرار تعليق دوام طلبة المدارس كافة لمدة 14 يوما حيز التنفيذ، لكنه استثنى طلبة الصفوف من الأول حتى الثالث، إضافة إلى طلبة الثانوية العامة “التوجيهي”.