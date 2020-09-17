استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة اليوم وغدا وبعده

يستمر اليوم الخميس تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، وتكون الأجواء حارة بوجه عام، مع وجود كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يوجد فرصة ضعيفة خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء لهطول أمطار محلية خفيفة ومتفرقة في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم غد الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء يوم السبت حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 37 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 34 – 21، وفي مرتفعات الشراة 35 – 18، وفي مناطق البادية 41 – 25، وفي مناطق السهول 36 – 21، وفي الاغوار الشمالية 40 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 28، وفي البحر الميت 40 – 26، وفي خليج العقبة 40 – 27 درجة مئوية.

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