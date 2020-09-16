مؤشرات حول قرب الغاء الحجر المؤسسي على القادمين للأردن

كشفت منصة visitjordan الخاصة بتسجيل القادمين الى الاردن، أن الحجر المؤسسي قد لا يفرض على المسافرين القادمين للمملكة، اعتبارا من تاريخ 23-9-2020.

وبينت المنصة عبر التعليمات الموضوعة عند الدخول اليها، انه سيتم استبدال الحجر المؤسسي بالحجر المنزلي لمدة سبعة أيام للقادمين من الدول الحمراء و الصفراء‎.

وقالت المنصة: “يرجى العلم بأن الحجر المؤسسي قد لا يفرض على المسافرين القادمين للأردن اعتبارا من تاريخ 23 أيلول/ سبتمبر 2020، حيث سيتم استبداله بالحجر المنزلي لمدة سبعة أيام للقادمين من الدول الحمراء و الصفراء”.

وأوضح مصدر مطلع أن “الهدف من الإعلان حتى يتسنى للمسافرين ترتيب سفرهم مسبقا”.

وأضاف المصدر أنه “سيُطلب من القادمين الخضوع لاختبار فيروس كورونا عند الوصول إلى الأردن على نفقتهم الخاصة، البالغ قيمته 40 دينارا أردنيا (نحو 56 دولارا)، ويُعفى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات”، موضحة أنه “لن يتم النظر في الطلب المقدّم ما لم يتم الدفع”.

وشدد على “ضرورة تقديم دليل على فحوصات “PCR” السلبية التي أجريت من بلد/منطقة المغادرة، ورمز التأكيد في مكتب تسجيل الوصول في مطار المغادرة لكل مسافر”، كما دعت إلى تنزيل تطبيق “أمان”.

وكان مصدر مطلع قد كشف امس الثلاثاء عن توجه حكومي لإلغاء الحجر المؤسسي على القادمين من خارج المملكة بغض النظر عن تصنيف الوضع الوبائي في الدولة القادمين منها.

وأكد المصدر أن التوجه يقضي بفرض الحجر المنزلي على كافة القادمين من الخارج، بدلا من الحجر 7 أيام في الفنادق والكرافانات، ومثلها في المنزل، وهو ما يطبق على القادمين من الدول المصنفة حمراء وصفراء، وفقا للوضع الوبائي فيها.

للدخول الى المنصة رابط https://www.visitjordan.gov.jo/form/ar