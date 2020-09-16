صواريخ غزة هي الجواب الحاسم على “زفة” التطبيع الاماراتي والبحريني المشينة التي اقامها ترامب ونتنياهو بالبيت الاسود

اعلنت سرايا القدس أن المقاومة قد ردت على قصف مواقعها في غزة، وفي إطار معادلة القصف بالقصف أطلقت، فجر اليوم الاربعاء، رشقات صاروخيّة باتجاه مواقع ومغتصبات العدو في ما يسمى “غلاف غزة”.

أعلنت سرايا القدس أن المقاومة قد ردت على قصف مواقعها في غزة، ضمن إطار معادلة القصف بالقصف، فأطلقت، فجر اليوم الاربعاء، رشقات صاروخيّة باتجاه “مواقع إسرائيلية” في ما يسمى “غلاف غزة”.

مراسل قناة الميادين أفاد بشن طائرات الاحتلال الحربية عدة غارات على مواقع للمقاومة في بيت لاهيا وخانيونس وحيّ التفاح.

وكانت المقاومة قد أطلقت عدة صواريخ يوم أمس، أدت بحسب الإعلام الإسرائيلي إلى إصابة ثلاثة عشر مستوطناً بجراح خطرة ومتوسطة في أسدود وعسقلان.

كما لفتت وسائل إعلام إسرائيلية أيضاً إلى أن أكثر من 13 قذيفة أُطلقت فجر اليوم من غزة، تم اعتراض 8 منها والبقية انفجرت في أراض مفتوحة.

بيان جيش الاحتلال قال إن “طائرات ومروحيات حربية أغارت على عدة أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة، رداً على إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية مساء أمس”.

وأضاف أنه “خلال الغارات تم استهداف 10 أهداف إرهابية، ومن بينها مصنع لإنتاج وسائل قتالية ومتفجرات، بالإضافة إلى مجمع عسكري تابع لحماس يستخدم لتدريب وتجارب صاروخية”.

وقال إن “حماس تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه”.

المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم قال بدوره إن المقاومة ‏تؤكد في كل مرة قدرتها على تثبيت المعادلات مع الاحتلال، ومنعها له من تغيير قواعد الاشتباك.

وأضاف أن “رد المقاومة الباسلة اليوم هو لصد العدوان الصهيوني عن قطاع غزة، وللرد على قصف مواقع المقاومة”، لافتاً إلى أنه “بينما كان البعض يريد تغييب قضية فلسطين عبر التوقيع اتفاقات التطبيع مع الاحتلال في البيت الأبيض، نثبت اليوم أن قضية فلسطين ستظل حية وحاضرة بفعل ثبات شعبنا على أرضه وتضحياته العظيمة، وبفعل بسالة المقاومة وعنفوانها”.

كما أكد رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الاسلامي د. محمد الهندي أن صواريخ غزة هي رسالة بأن هذا الغرور الكبير للولايات المتحدة واسرائيل، سيكسره الفلسطينيون و أن الكلمة الفصل هي لأصحاب الحق.

و قال د. الهندي في تصريح لاذاعة القدس تعقيباً على توقيع اتفاق التطبيع بين الاحتلال و الامارات و البحرين: “إن الصراع في المرحلة القادمة سيكون في الضفة والتي يعمل بها الاحتلال كقلب للمشروع الصهيوني، ومقاومة الضفة ستكون بداية لنهاية المشروع الصهيوني”.

هذا وأكّدت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنها لن تقبل بـ”استمرار الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه على شعبنا وقصفه لمواقع المقاومة في قطاع غزة”، محذرةً من أن أي استهداف لمواقع المقاومة سيقابل برد فوري ومباشر.

كما شددت الكتائب على أن المقاومة ومن خلال “الغرفة المشتركة” لفصائل المقاومة، اتخذت قرارها مسبقاً بالرد الموحد للجم عدوان الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ورسخت فجر اليوم معادلة “القصف بالقصف”، بإطلاقها عدة رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الاحتلال المحاذية لقطاع غزة، معلنة أنها ستتمسك بهذه المعادلة مهما كلف ذلك من ثمن.

من جهتها، قالت ألوية الناصر صلاح الدين إن المقاومة أثبتت اليوم أن “زمن الصمت ولى والنار سنقابلها بنار أشد وأكبر”، مضيفةً “نحن من ينهي أي جولة مقبلة وليعلم العدو أن حديثنا لن يكون إلا بالبنادق والراجمات”.