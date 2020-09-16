صواريخ غزة هي الجواب الحاسم على "زفة" التطبيع الاماراتي والبحريني المشينة التي اقامها ترامب ونتنياهو بالبيت الاسود
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جرينتش+2 11:53
صواريخ غزة هي الجواب الحاسم على “زفة” التطبيع الاماراتي والبحريني المشينة التي اقامها ترامب ونتنياهو بالبيت الاسود

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