صواريخ غزة هي الجواب الحاسم على "زفة" التطبيع الاماراتي والبحريني المشينة التي اقامها ترامب ونتنياهو بالبيت الاسود
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جرينتش+2 11:53
اهم المقاصد من التطبيع الخليجي: 1- اسرائيل ليست معزولة 2- السلام ممكن دون حل قضية فلسطين

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