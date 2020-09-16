انتباه.. اجواء حارة وجافة واعلى من المعتاد اليوم الاربعاء وغدا

تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتكون الأجواء جافة وحارة بوجه عام في جميع مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد الخميس جافة وحارة بوجه عام في جميع المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 39 – 24 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 35 – 21، وفي مرتفعات الشراة 36 – 19، وفي مناطق البادية 42 – 24، وفي مناطق السهول 38 – 24، وفي الاغوار الشمالية 41 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 29، وفي البحر الميت 41 – 28، وفي خليج العقبة 41 – 29 درجة مئوية.

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