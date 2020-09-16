ادارة مكافحة المخدرات تضبط 22 شخصاً بينهم 3 مصنفين بالخطرين

ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 22 شخصاً من بينهم ثلاثة أشخاص من المصنفين بالخطرين جداً والمسلحين.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الأربعاء، أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات من خلال جهودهم ومتابعتهم اليومية للنشاطات الجرمية المرتبطة بترويج وحيازة المواد المخدرة، تمكنوا بداية هذا الأسبوع من التعامل مع 11 قضية لترويج المواد المخدرة، وألقت القبض خلالها على 22 شخصا، من بينهم ثلاثة أشخاص مطلوبون ومصنفون بخطيرين جدا ومسلحين.

ففي شرق العاصمة، جرت مداهمة ثلاثة أشخاص أحدهم مصنف بالخطير جدا وبحقه 13 طلباً في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة، والآخرين من المطلوبين بقضايا تشكيل عصابة جرمية للاتجار بالمواد المخدرة وفرض الأتاوات، وألقي القبض عليهم جميعا وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع.

كما ألقي القبض كذلك شرق العاصمة على شخص مطلوب ومصنف بالخطير جدا ومسلح بعد أن أبدى مقاومة شديدة وحاول الفرار، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع.

وفي شمال العاصمة جرت مداهمة منزل شخص مصنف بالخطير جدا بعد التأكد من وجوده داخله، وألقي القبض عليه وضبط بحوزته سلاح ناري وكيلو ونصف من مادة بودرة الحشيش الصناعي وكمية من مادتي الكريستال والحشيش المخدرتين.

فيما ألقي القبض على أربعة أشخاص وسط العاصمة بعد أن وردت معلومات حول قيامهم بترويج المواد المخدرة بواسطة إحدى المركبات، وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة المعدة للبيع.

وفي جنوب عمان ألقي القبض على مروج استخدم مركبته لترويج المواد المخدرة، وضبط داخل المركبة نصف كف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من مادتي الماريجوانا والكريستال المخدرتين.

وفي محافظة إربد، جرت مداهمة إحدى المزارع بعد التأكد من قيام مجموعة من الأشخاص في استخدامها لتخزين وبيع المواد المخدرة، وألقي القبض على ثلاثة أشخاص داخلها، وبتفتيشها عثر على كمية كبيرة من الحبوب المخدرة وكمية من مادة الحشيش المخدرة.

وفي محافظة عجلون، جرى التعامل مع قضيتين لترويج المواد المخدرة، ألقي القبض خلالهما على شخصين من المروجين وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة المعدة للبيع.

وجرى في محافظة المفرق مداهمة خمسة أشخاص من مروجي المواد المخدرة أثناء تواجدهم داخل أحد المنازل، وألقي القبض عليهم جميعا، وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة وسلاح ناري وعدد من أوراق النقد المزيفة.

وفي محافظة معان، ألقي القبض على شخص بحوزته سلاحان ناريان وكمية من المواد المخدرة بعد مداهمته، فيما ألقي في محافظة الزرقاء القبض على شخص عرض 70 ألف دولار مزيفة للبيع، وضبط كامل المبلغ المزيف الذي كان بحوزته.

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