نتيجة استهتار المجتمع.. وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين شفاء 49 حالة، ووفاتين، و214 اصابة بالكورونا 204 منها محلية/ فيديو
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القيادة القومية لحزب البعث العراقي: تطبيع الامارات والبحرين مع العدو خيانة عظمى للأمة وقضاياها المركزية

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