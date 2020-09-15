الاردن يحدّث اليوم الثلاثاء قوائم تصنيف الدول التي يستقبل منها مسافرين ضمن طيران منتظم تبعا لوضعها الوبائي
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جرينتش+2 02:44
الاردن يحدّث اليوم الثلاثاء قوائم تصنيف الدول التي يستقبل منها مسافرين ضمن طيران منتظم تبعا لوضعها الوبائي

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