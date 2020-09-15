الاردن يحدّث اليوم الثلاثاء قوائم تصنيف الدول التي يستقبل منها مسافرين ضمن طيران منتظم تبعا لوضعها الوبائي

حدثّت الحكومة، اليوم الثلاثاء، تصنيف الدول التي سيستقبل منها الأردن مسافرين تبعا لوضعها الوبائي، بعد إعلان المملكة عن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة في 8 أيلول/سبتمبر الحالي.

ويصنف الأردن الدول إلى خضراء، وصفراء، وحمراء؛ تبعا للخطورة الوبائية داخلها، إذ إن الدول الخضراء الأقل خطرا، أما الحمراء فهي الأشد خطورة.

والدول الخضراء، وفق تحديث تاريخه 15 أيلول/ سبتمبر الحالي، هي: الجزائر، النمسا، كندا، قبرص، الدنمارك، ألمانيا، اليونان، هونغ كونغ، هنغاريا، إيطاليا، لتوانيا، ماليزيا، بولونيا، تايلند، تونس، وتركيا.

أما الدول الصفراء فهي: مصر، مالطا، المغرب، هولندا، المملكة العربية السعودية، السودان، سويسرا، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، واليمن.

الدول الحمراء هي: البحرين، بلجيكا، الجمهورية التشيكية، فرنسا، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، قطر، رومانيا، روسيا، اسبانيا، الولايات المتحدة الأميركية، أوكرانيا، وإسرائيل.

وكان وزير النقل خالد سيفقد اعلن في تصريح سابق، إن عملية تسيير الرحلات الجوية المنتظمة من الأردن وإليه لن تتم إلا بموافقة تلك الدول التي صنفها الأردن ضمن ثلاثة مستويات، مشيرا إلى وجود دول مطاراتها مغلقة حتى الآن، ودول قد لا ترغب باستقبال رعايا من دول أخرى.

وأضاف حينها، أن “السفر لن يعود كما كان في السابق. نظرا لان إجراءات السفر متغيرة، وظروف السفر متغيرة.. موضحا أن حركة الطيران الطبيعية لن تعود إلا بعد سنوات؛ لذلك لا بد أن نتقبل أننا نعيش في ظروف تتبعها إجراءات استثنائية”.