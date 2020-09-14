وزير الأوقاف: إغلاق المساجد لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الخميس

أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، عن إغلاق المساجد لمدة أسبوعين ابتداءً من يوم الخميس المقبل، وذلك التزاماً بالتوصيات والتوجيهات الصحية.

وأكد الخلايلة في إيجار صحفي اليوم الاثنين، أن هذا الإجراء احترازي، ويتفق مع المقاصد الشرعية التي تنادي بدفع الضرر وتنسجم مع الفتاوى الشرعية والمقاصد العظيمة لهذا الدين الحنيف، الذي يؤكد دائماً أن دفع المفسدة مقدمة على جلب المصلحة، كما شدد على أن إغلاق المساجد لمدة أسبوعين، جاء بنية سامية ومقصد نبيل والغاية هي صحة المواطنين والمجتمع كافة.

ودعا الخلايلة إلى عدم إطلاق الخطابات البعيدة عن العقل والوحي والتي تدل على عدم فهم النصوص الشرعية من القرآن والسنة حول إغلاق المساجد.

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