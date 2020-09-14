الامارات تدرج معاهدة السلام مع إسرائيل في مناهج التدريس لارغام الجيل الصاعد على نسيان فلسطين

قال تقرير لمعهد البحوث والسياسات الذي يتناول مراجعة المناهج التعليمية فيما هي متطابقة مع متطلبات ومعايير اليونيسكو في التربية على قيم السلام والتسامح، ان دولة الامارات العربية المتحدة تدرس طلاب مدارسها هذه القيم وتطلعهم على هذه المعايير.

وقال التقرير ان خير دليل على اتباع منظومة التعليم في الامارات لهذه المعايير، ان الجهات المسؤولة في جهاز التربية والتعليم في الامارات قد أدرجت منذ أسبوعين نصوصا جديدة متوافقة ومنسجمة مع اتفاق السلام وتطبيع العلاقات الكامل بين الامارات وإسرائيل، وقد تجلى دعم هذا التحول في عدد من النصوص الجديدة.

واستشهد التقرير بعدد من الأمثلة التي وردت في الكتب المدرسية، ومنها إشادة مجلس الإفتاء الاماراتي بالاتفاق الوشيك بين الامارات وإسرائيل، واعتبار التطبيع إضافة جديدة الى سجل دولة الامارات في دعم القضايا العربية والإسلامية.

الى ذلك فقد أورد تقرير معهد البحوث عددا من الأمثلة الأخرى البعيدة عن المجال السياسي، وهي تلك التي تتمحور حول تقبل الآخر بغض النظر عن جنسه وعرقه ودينه، وتحفز على التفاعل معه لما فيه خير الجميع بعيدا عن الكراهية والتحريض.