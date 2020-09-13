وفاة سيدة مسنّة بالكورونا في مستشفى الجامعة الأردنية اليوم

أعلن مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية، الدكتور عبد العزيز الزيادات، تسجيل وفاة لسيدة، 75 عاما، اليوم الأحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال الزيادات إن السيدة، التي كانت تعاني من أمراض مزمنة كالضغط والسكري وداء النقرص والتحسس الموسمي، راجعت المستشفى ظهر الجمعة الماضية، وكانت تعاني من أعراض التهاب رئوي ونقص أكسجين الدم، إضافة إلى ارتفاع حرارة، وتم إجراء الفحوصات اللازمة لها وسحب مسحة أنفية لفحص فيروس كورونا داخل طوارئ التنفسية المخصص للعزل.

وأضاف أنه “بعد تقديم العلاجات اللازمة للمتوفاة تم نقلها إلى قسم العناية الحثيثة (ICU) المخصص لمثل هذه الحالات وتم عزلها واتخاذ الإجراءات اللازمة لها”.

وأشار الزيادات إلى أنه وفي ليلة السبت على الأحد حصلت انتكاسة صحية لدى المريضة في الوظائف التنفسية، ولم تتجاوب مع العلاجات وجهاز التنفس الصناعي، الأمر الذي أدى إلى توقف القلب وتم إجراء إنعاش قلبي للمريضة، إلا أنها ما لبثت أن فارقت الحياة فجر الأحد.

وأكد الدكتور الزيادات بأن نتيجة الفحص التي ظهرت بعد وفاة المريضة أثبتت إصابتها بفيروس كورونا.