سميرة أحمد: أنا سبب عودة عادل إمام لمجال الدراما

قالت الفنانة العريقة سميرة أحمد، فى كلمة ألقتها أثناء تكريمها فى قصر السينما، إنها سبب عودة النجم عادل إمام إلى مجال الدراما بعد غياب طويل، من خلال مسلسل فرقة ناجى عطا الله، وإنها هى التى أقنعته بالعودة إلى الشاشة التليفزيونية، وبالفعل وافق مباشرة.

وأضافت أنها تعتز بالأعمال الفنية التى قدمتها مع كبار النجوم، والتى حققت جميعها نجاحا كبيرا.

وقالت الفنانة القديرة سميرة أحمد، إنها سعيدة بتكريمها من مكان كبير بحجم قصر السينما، خاصة أنه يعتبر تكريما عزيزا عليها، وشكرت كل من حضر الندوة.

وتدور قصة فيلم “امرأة مطلقة” حول فتحى “محمود ياسين” الذى يطلق زوجته زينب “سميرة أحمد” من أجل الزواج من سكرتيرته سلوى “نجلاء فتحى”، وعلى الجانب الآخر تتعاطف سلوى مع زينب؛ لقسوة ظروفها المادية، خاصة عندما تكتشف أن زينب حامل، ثم تتفاجأ بأن فتحى يطمع فى الاستيلاء على الأرض التى تملكها لتتصاعد الأحداث.

يذكر أن آخر أعمال سميرة أحمد، مسلسل “ماما فى القسم” الذى عُرض عام 2010، بطولة كل من: محمود ياسين، رانيا فريد شوقى، أحمد فهمى، ياسر جلال، تأليف يوسف معاطى، إخراج رباب حسين.