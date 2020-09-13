تقلبات صيفية.. انخفاض طفيف بالحرارة اليوم الاحد وارتفاع غدا وبعده

يطرأ اليوم الاحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، وتظهر تدريجياً بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يوجد احتمال ضعيف في ساعات ما بعد الظهر لهطول أمطار خفيفة في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم غد الاثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الاجواء يوم الثلاثاء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 18، وفي مرتفعات الشراة 29 – 15، وفي مناطق البادية 37 – 22، وفي مناطق السهول 33 – 21، وفي الاغوار الشمالية 38 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 27، وفي البحر الميت 40 – 26، وفي خليج العقبة 41 – 26 درجة مئوية.