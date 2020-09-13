بعد 27 عاما من إبعاده و400 اخرين إلى مرج الزهور.. هنية يزور المنطقة ويشيد بالعلاقة الفلسطينية – اللبنانية

زار إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” امس السبت منطقة مرج الزهور جنوبي لبنان، وذلك بعد نحو 27 سنة على إبعاده و400 فلسطيني إلى نفس المنطقة من قبل إسرائيل.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يزور فيها هنية مرج الزهور منذ أن استطاع المبعدون إجبار حكومة إسرائيل على إعادتهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، بعدما مكثوا لأكثر من 12 شهرا على الحدود في هذه المنطقة.

وخلال زيارته، وصف هنية واقعة الإبعاد بأنها “مرحلة فارقة جسدت تحولا استراتيجيا في مسيرة حركة حماس والشعب الفلسطيني، ووضعت الأسس للعلاقة مع محور المقاومة وعدد من دول المنطقة”، حسبما جاء في بيان لـ”حماس”.

وقال هنية إن “الارتباط التاريخي الذي تجسد في الإبعاد والمشاعر التي عبر عنها الشعب الفلسطيني في المخيمات والشعب اللبناني في اللقاءات وفي استقباله في مرج الزهور، تؤكد أنه ارتباط مقدس بين شعبين وحد بينهما الدم ومعاني الأخوة الصادقة”، معبرا عن ثقته بأن هذه العلاقة التاريخية ستستمر.

وكان هنية وصل إلى لبنان مطلع الشهر الحالي للمشاركة في اجتماع لقيادات الفصائل الفلسطينية المتواجدين بشكل شبه دائم في لبنان.