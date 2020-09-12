عروض ترويجية وتخفيضات كبيرة بالمؤسسة الاستهلاكية المدنية

عمان 12 أيلول(بترا)- تجري المؤسسة الاستهلاكية المدنية تخفيضات وعروضاً ترويجية على 16 سلعة، بنسب متفاوتة تصل الى25 بالمئة، اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى 17 ايلول الحالي.

واوضح مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، اليوم السبت، ان دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة في التخفيف عن كاهل المواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وحمايتهم من ارتفاع الاسعار، لافتا الى ان جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق.

وتشمل التخفيضات: الدجاج المجمد، حليب البودرة، الزيوت النباتية، سكر طعام، ارز متوسط الحبة، حلاوة، طحينية، زبدة، ملبس على لوز، مسحوق الكاكاو، قهوة خضراء، صوصج معلب، كمامات، حقائب مدرسية. واكد ان العروض والتخفيضات تشمل جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة والبالغ عددها 67 سوقاً، وأنها متوفرة بكميات كبيرة، داعياً المواطنين للاستفادة منها والاطلاع على تفاصيل الاصناف والاسعار عبر صفحة المؤسسة الرسمية على الفيس بوك.

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