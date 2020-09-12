قال جورج أورويل “في زمن الخداع العالمي، قول الحقيقة هو عمل ثوري“. لذلك دعونا جميعًا نقول الحقيقة:

– لم تهتم الحكومات الغربية أبدًا بحقوق الإنسان أو الديمقراطية. بل دعموا الديكتاتوريين وأسقطوا الحكومات المنتخبة ديمقراطياً (كما في إيران عام 1953 وتشيلي عام 1970) ، وانخرطوا في سياسات قتلت ملايين الأبرياء. إنهم يؤيدون أنظمة الإبادة الجماعية مثل حكام “الإمارات” و “السعودية” و “إسرائيل” ويصفون أي حركات مقاومة حقيقية بالإرهابيين (في الواقع مدى شراسة الهجمات على بلد ما أوشخص ما من قبلهم (وأبواقهم مثل قناة العربية) يخبرنا على وجه التحديد بمدى شرف من يتعرضون للهجوم

– فلسطين هي مجرد قاعدة للصهيونية لغزو العالم العربي وما أبعد. يتحدث الصهاينة في الواقع بصراحة عن الكيفية التي سنكون بها خدامهم وهم أسيادنا. جميع البيانات متوفرة للناس للدراسة والتحقيق. وبمرور الوقت وتخاذ الكثيرين جعلوا من المستحيل وحتى “غير القانوني” انتقاد الصهيونية أو إسرائيل. الهجوم على حرية التعبير والديمقراطية في دول مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة أمثلة من دول تدعي الخحريات وحقوق الإنسان.

– تنتهي صراعات المستعمرين مع السكان الأصليين في واحد من ثلاثة سيناريوهات: أ) النموذج الجزائري (ما يقرب من 2 مليون شهيد و مليون مستعمر وأحفادهم غادروا البلاد) ، ب) الإبادة الجماعية للسكان الأصليين (الولايات المتحدة الأمريكية ، أستراليا) ، ج) التعايش في بلد واحد لأحفاد المستعمرين والسكان الأصليين (بقية العالم > 140 دولة). لا يوجد سيناريو رابع. فلسطين لن تكون استثناء. إنه النضال الأخير والممتد إلا بسبب قوة الصهاينة وثرواتهم بل لضعفنا. لكن الصهاينة وجميع الأنظمة المتواطئة في حاجة إلى تحديد أي من النتائج الثلاث يريدون. إطالة الأمر لا يفيدهم. يبلغ عدد الفلسطينيين اليوم 13 مليون (12 ضعف ما كنا عليه في عام 1917 عندما صدر وعد بلفور ووعد كامبون دعما للصهيونية). السكان الأصليون الفقراء يتكاثرون أكثر من لو كانو في وضع اقتصادي حسن وهذه معضلة الإستعمار.

– أولئك الذين انخرطوا في الاستغلال والدمار في القرن الماضي (بلجيكا في الكونغو ، والبريطانيون في أفريقيا وآسيا ، والولايات المتحدة في كمبوديا وفيتنام ، إلخ) أفلتوا إلى حد كبير بسبب تجزئة العالم. الآن أصبح العالم مزدحمًا للغاية وأصبح من غير الممكن استخدام مثل هذه القوات العسكرية بشكل فعال لإملاء الأمور دون تداعيات. ومن هنا كانت إخفاقات محاولات حديثة مثل حرب الولايات المتحدة على العراق وإسرائيل على غزة ولبنان ودول عميلة للولايات المتحدة على سوريا واليمن). هذا يعطي الأمل.

– ما إذا كانت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات ومحمود عباس وقّعت على اتفاقات أوسلو عن جهل أو معرفة لإجرامها فإن البقاء معها لمدة ثلاثة عقود للحفاظ على مواقفهم هو سلوك إجرامي بحق الشعوب. بالنسبة لما تبقى من الجسد الفلسطيني فإن الإذعان هو تواطؤ بالجرائم. لماذا لا يقوم أي من هؤلاء القادة المزعومين للاعتراف بأن هذا الوهم الرهيب للفصل العنصري المصاغ على أنه “سلام” كان نكبة ثانية على قدم المساواة مع نكبة 1948/1949.

– ما تسمى بالجامعة العربية ومنذ وفاة جمال عبد الناصر عام 1970 (ربما اغتيل) هي أداة للقمع والإمبريالية الأمريكية / الإسرائيلية. ممالك الخليج على وجه الخصوص كانت ترتجف من خطب عبد الناصر. الآن يفلتوا من قتل وتقطيع صحفي معارض في سفارتهم في تركيا ودعم الإمبريالية والصهيونية علنبا. يرتكبوا إبادة جماعية في اليمن ويحتلوها لمنح إسرائيل قواعد في جزيرة سقطرى. يفقرون شعوبهم ويسعدون بتقديم مئات المليارات من الدولارات لإثراء خزائن الإمبرياليين والصهاينة طالما تسمح لهم بمواصلة اضطهاد الناس.

– الخطأ ليس فقط في “قادتنا” (سيكون من السهل علاجه إذا كان كذلك) . هم وضعوا الربح المالي قصير الأجل قبل الناس وبقاء الكوكب. بل إن الخطأ فينا لإبقاء هؤلاء “القادة” في السلطة. مشكلتنا التصفيق لهم (شعبنا سحيجة بنسبة عالية) وتسهيل سيطرتهم علينا والقبول بسياسات فرق تسد (ترويج الخوف مثلا بين السنة والشيعة) والتخلي عن كرامتنا بشكل عام. يجب أن نؤمن بأنفسنا وبشعبنا (وهو أمر لا تريدنا النخبة السياسية أن نفعله). هذه هي الطريقة التي نتخلص بها من الاستعمار (بما في ذلك الصهيونية) والأوبئة مثل الكورونا والنكبة البيئية (الكارثة) وخطر الحرب النووية.

– ومع ذلك بأعجوبة يستمر نمو حركة المقاطعة BDS ودعم الناس لحقوق الإنسان الفلسطيني. إذا نظرت إلى عدد الحاضرين في الندوات عبر الإنترنت التي تمت دعوتي للتحدث معهم (2-3 ندوات أسبوعيا) ونمو الشبكات والإجراءات المضادة فإن الاستنتاج لا مفر منه: لا يمكن تصفية فلسطين ولن يتم ذلك. السؤال هو أين يقف كل واحد منا: جانب بايدن وترامب ونتنياهو وأمثاله ، أو جانب السكان الأصليين. إذا أردنا معالجة تغير المناخ ، وتهديدات الحرب النووية ، والأوبئة العالمية ، وأكثر من ذلك بكثير ، يجب علينا إعادة الاتصال بالسكان الأصليين وتمكينهم. أن تكون في الجانب الخطأ هنا أمر وجودي.

الجزء النهائي من الحقيقة، كما قال مارتن لوثر كينج: إما أن نعيش معًا كأخوة في البشرية أو نموت معًا كأغبياء. “الفوز” بصفقات تجارية للسيطرة على ثروة العالم سيعني في النهاية إما أن نستيقظ ونغير هذا الواقع أو نندثر جميعا. نحن 7.5 مليار وهم أقلية صغيرة يأملون في إدارة العالم لمصلحتهم على المدى القصير ولكنهم سيسببون كارثة طويلة الأمد (انقراض كنوع). يمكن أن يكون لأطفالهم المليارات أو يمكن لأطفالهم الحصول على عالم صالح للعيش ولكن ليس كلاهما.

بالنسبة لنا عامة الناس فقد حان وقت “الثورة على الآلة” كما تقول الأغنية القديمة

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