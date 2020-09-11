بايدن :حل الدولتين هو الوحيد الذي يخدم المصلحتين الاسرائيلية والفلسطينية وليس الضم والاستيطان

صرح المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الامريكية جو بايدن بانه يجب على إسرائيل ان تكف عن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، والامتناع عن ضم أراض اليها وافساح المجال امام إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

وأضاف بايدن، خلال كلمة القاها امام اللوبي اليهودي اليساري “جي ستريت ” امس، انه اوضع موقفه هذا للاسرائيليين مؤكدا انه سيعارض خطة الضم وسيستأنف الحوار مع الفلسطينيين وسيعيد المساعدات لهم وفقا للقانون الأمريكي، وسيعيد فتح القنصلية الامريكية في شرقي اورشليم القدس

وانتقد نائب الرئيس الأمريكي السابق رئيس الوزراء نتنياهو قائلا ان السياسة التي ينتهجها خائطة، وانه أي نتنياهو يرضخ لمطالب اليمين المتطرف من اجل الحفاظ على التأييد له.

كما وجه بايدن انتقادا الى القيادة الفلسطينية أيضا وقال إنها لم تتعاون مع مساعي السلام عندما اتيحت لها الفرصة للقيام بذلك .

وقد اعتبر المرشح الديمقراطي ان حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يضمن امن إسرائيل للمدى البعيد مع الحفاظ على هويتها اليهودية والديمقراطية، كما انه الحل الوحيد الذي يضمن للفلسطينيين الحق في إقامة دولتهم المستقلة.

وحمل بايدن على غريمه الرئيس ترامب حيث قال انه قام بتعريض امن إسرائيل للخطر بانسحابه من الاتفاق النووي الموقع مع ايران، كما انه أتاح الفرصة لاعداء إسرائيل للتموضع في سوريا وقام بتقويض أسس الحل الدائم المتمثل بالدولتين للشعبين “.