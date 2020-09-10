جابر يعلن اليوم الخميس شفاء 62 حالة، ووفاة واحدة، 80 اصابة بالكورونا 79 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2739
أهم العناوين
جرينتش+2 04:11
وزارة الدفاع التركية تعلن عن وفاة “اردوغان” بالسكتة القلبية في ادلب السورية امس

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني