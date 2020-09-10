حكاية غريبة.. حاوي لبناني يدرب ثعبانه على رقص سامية جمال

لطالما تعرض الفنانون للعديد من المواقف الغريبة أثناء عملهم، وقد كان لنجوم الزمن الجميل نصيب كبير من هذه المواقف؛ بسبب التصرفات الغريبة لبعض المعجبين.

ومن بين هذه المواقف ما تعرضت له الفراشة المصرية سامية جمال وروته لمجلة “الكواكب” فى عدد نادر صدر عام 1953.

قالت الفراشة: “كنت أرقص على أحد المسارح فى بيروت، وكانت الصالة مكتظة بجمهور المتفرجين، وما إن ظهرت على المسرح حتى بدأ التصفيق، وانحنيت احتراما لجمهورى، وبدأت أرقص”.

وأضافت: “انتهت رقصتى الأولى وطلب الجمهور أن أعيدها، وكان أشدهم إلحاحا رجل عجوز جاوز الخمسين من عمره، وكان يجلس فى الصف الأمامى”.

وتابعت الفراشة: “إزاء إلحاح الجمهور بدأت أرقص مرة أخرى، وكانت دهشتى حين أخرج الرجل العجوز نايا، وبدأ يعزف ويصفر به فالتفتُّ نحوه وأنا أبتسم، وإذا بى أُفاجأ بثعبان كبير يخرج من سلة يضعها الرجل إلى جواره”.

وأضافت سامية جمال: “لمحت الثعبان وصرخت، وهاجت الصالة، واندفع الحضور للقبض على الرجل، وحين قبض عليه البوليس تبينت جلية الأمر”.

وأشارت الفراشة إلى أنها عرفت السر بعد استجواب الرجل العجوز، حيث تبين أنه ساحر، وأراد أن يدرب الثعبان على حركات الرقص التى تقوم بها سامية جمال، موضحة أن الرجل أكد لرجال البوليس أنه من أشد المعجبين بها وبرقصها، لذلك أراد أن يدرب الثعبان على نفس الموسيقى والحركات الراقصة.