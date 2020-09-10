جابر يعلن اليوم الخميس شفاء 62 حالة،ووفاة واحدة، 80 اصابة بالكورونا 79 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2739
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حكاية غريبة.. حاوي لبناني يدرب ثعبانه على رقص سامية جمال

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