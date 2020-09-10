التربية: جميع الكتب ستكون بين أيدي الطلبة الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم استلام وتوزيع 97 بالمئة من الكتب المدرسية، رغم ظروف جائحة كورونا التي أدت إلى تأخر طرح العطاءات وعمل المطابع.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عبد الغفور القرعان، ان عدد النسخ الإجمالية من الكتب التي تمّت طباعتها بلغ 26702500 نسخة بكلفة 10723341 دينارا، فيما بلغ عدد عناوين كتب الطلبة والتمارين وغيرها من موارد التعلم 259 عنوانا منها 62 عنوانا مطورا شملت كتاب الطالب، وكتاب التمارين، وكتاب الانشطة.

وقال القرعان، في تصريح صحفي اليوم الخميس، ان ثلاثة كتب فقط ما تزال قيد التوريد والتوزيع، وستكون بين أيدي الطلبة الأحد المقبل، وهي كتب العلوم الحياتية للصف العاشر، والرياضيات للصفين الخامس والعاشر.

وفيما يتعلق بالكتب المطوّرة للفرع الصناعي، بين القرعان، انه سيتم الانتهاء من توزيعها على الطلبة الإثنين المقبل، فيما سيتم غدا استكمال توريد كتب التمارين لتوزيعها على مستودعات مديريات التربية والتعليم اعتبارا من يومي السبت والأحد المقبلين.

وأوضح ان الأسبوعين الأوّلين من العام الدراسي الحالي، خصصا للتوعية والتثقيف الصحي، وتنفيذ برنامج المهارات الأساسية لمعالجة فجوات التعلم لدى الطلبة بسبب تعليق دوام المدارس في العام الدراسي الماضي، مبينا ان التدريس من خلال الكتب المدرسية سيبدأ اعتبارا من الأحد المقبل. وبيّن ان جميع الكتب بصورتها الرقمية، بما فيها كتب تمارين الطلبة محملة على الموقع الالكتروني لوزارة التربية وهي متاحة للجميع.

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