وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 34 حالة، مقابل تسجيل 78 اصابة بالكورونا 77 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2659

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 77 حالة محلية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 2659 حالة.

وقد توزعت الحالات المحلية، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، كما يلي؛ 55 في العاصمة عمّان (منها 47 حالة مخالطة لمصابين سابقين، و8 حالات تحت الاستقصاء)، و13 حالة في محافظة الكرك مخالطة لمصابين، و4 حالات في محافظة مأدبا مخالطة، و3 حالات في محافظة الزرقاء مخالطة، وحالتان في محافظة البلقاء مخالطتان.

كما أشار الموجز إلى تسجيل حالة خارجية واحدة لقادم من الخارج ممن يقيمون في فنادق الحجر.

وبين الموجز تسجيل 34 حالة شفاء (2 في مستشفى الأمير حمزة، و28 في المنطقة الخاصة بعزل المصابين في البحر الميت، و4 في مستشفى الملكة علياء).

كما تم إجراء 9765 فحصاً مخبرياً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية 925234 فحصا.

︎ وفي ضوء استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، دعت وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).