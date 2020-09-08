محمد رمضان.. شعبه جائع وهو يشرب الماء بقشر الذهب!!!! فيديو

ظهر الفنان المصري محمد رمضان، في مقطع فيديو جديد متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يشرب الماء مع قشر الذهب.

وقال موقع “اليوم السابع” إن مقطع الفيديو يأتي في إطار ترويج رمضان لأغنية “يا حبيبي” التي يتعاون فيها مع النجم العالمي العالمي ميتر جيمس، حيث شارك بعدد من مقاطع الفيديو والصور عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي على إنستغرام، من بينها صورة وضع بوسترات أغنيته الجديدة في تايم سكوير بنيويورك.

وفضلا عن نشر مقطع فيديو وهو يشرب الماء بعد وضع قشور الذهب، شارك رمضان بفيديوهات أخرى خلال تواجده في دبي، من بينها فيديو وهو يلعب البلياردو، وأخرى يروج فيها لأغنيته “يا حبيبي”.

يشار إلى أن رمضان طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة “يا حبيبى” مع النجم العالمي ميتر جيمس، يوم الأحد الماضي، عبر قناته الرسمية على يوتيوب وتم تصوير الكليب في الإمارات، وتقترب الأغنية من تحقيق 3 ملايين مشاهدة بعد نحو 48 ساعة من بداية عرضها على يوتيوب كما تصدرت تريند رقم 1 على الموقع ذاته.

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