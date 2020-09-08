“الإحصاءات العامة” تكشف ارتفاع معدل البطالة في الأردن إلى 23%

كشفت دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الثلاثاء، إن معدل البطالة في الأردن قد بلغ 23% خلال الربع الثاني من عام 2020، بارتفاع مقداره 3.8 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2019.

وبالمقارنة، كان معدل البطالة للربع الثاني من 2019 يبلغ 19.2%، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.

وأوضحت الإحصاءات في تقريرها الربعي حول معدل البطالة في الأردن للربع الثاني من عام 2020 أن معدل البطالة للذكور بلغ خلال الربع الثاني من عام 2020 (21.5%)، مقابل (28.6%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 4.4 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2019.

وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل للمؤهل العلمي نفسه)، حيث بلغ 26.6% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وأشارت النتائج إلى أن 51.6% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 48.4% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، فقد بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 26.0%، مقابل 78.2% للإناث.

كما سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، إذ بلغ المعدل 57.7% و42.2% لكل منهما على التوالي.

أما على مستوى المحافظات، فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة العاصمة، بنسبة بلغت 25.8%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت 14.7.

وبلغت نسبة المشتغلين 26.3% من مجموع السكان 15 سنة فأكثر، وتركز 58.6% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 60.1%.

وأظهرت النتائج أن نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي، و9.1% ثانوي، و40.7% أعلى من الثانوي.

كما أظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 84.6% هم مستخدمون بأجر (82.1% للذكور، مقابل 95.2% للإناث).

وبينت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث إن 59.3% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية، مقابل 12.7% للإناث.

كما أشارت النتائج إلى أن 68.7% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 24.9% بين الذكور.

كما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان) 23.8%.

وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 34.1% (53.8% للذكور، مقابل 14.1% للإناث)، وذلك للربع الثاني من عام 2020، مقارنة مع 34.6% (53.9% للذكور، و14.5% للإناث)، وذلك للربع الثاني من عام 2019.