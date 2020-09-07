عوائق تكوين المجتمع المدني في الوطن العربي والرؤية المستقبلية

اعادة فتحه غدا.. الملك يتفقد مرافق مطار الملكة علياء ويؤكد ضرورة تطبيق الشروط اللازمة لضمان سلامة المسافرين
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جرينتش+2 10:22
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