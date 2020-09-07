ترامب يقتدي بالعالم الثالث في الفبركات الانتخابية، ويستعين بابنة اخ اسامة بن لادن لدعمه في مواجهة منافسه بايدن!!!!
أهم العناوين
جرينتش+2 10:54
الصيف ما زال يلقي جحيمه.. استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة جدا على المملكة اليوم الاثنين وغدا وبعده

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني