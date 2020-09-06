وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 56 حالة، مقابل تسجيل 58 اصابة بالكورونا 53 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2411

عمان 6 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 58 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأحد، منها 53 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2411.

وقد توزعت الحالات الجديدة، حسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على النحو الآتي: 53 حالة محليّة منها 41 حالة في محافظة العاصمة عمّان (34 حالة مخالطة لمصابين سابقين، و7 تحت الاستقصاء)، و 8 حالات في محافظة البلقاء مخالطة لمصابين سابقين، وحالتان في محافظة إربد مخالطتان لمصابين سابقين، وحالة واحدة في محافظة المفرق تحت الاستقصاء، وحالة واحدة في لواء الرمثا لمواطن قادم من السعوديّة قبل ثلاثة أسابيع خضع للحجر الصحّي المؤسّسي لمدّة 14 يوماً وثبتت إصابته بعد خروجه وخلال فترة خضوعه للحجر الصحّي المنزلي المقرّرة لمدّة 7 أيّام.

كما سجلت 5 حالات خارجيّة، توزّعت كما يلي: 3 حالات بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر، وحالتان لسائقي شاحنات أردنيّين قادمين عبر مركز حدود العمري.

وأشار الموجز إلى تسجيل 56 حالة شفاء منها 42 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و14 حالة في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت.

ولفت إلى إجراء 11925 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 894398 فحصاً. ودعت الوزارة الجميع في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، إلى الالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.