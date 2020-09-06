فيما يهرول العربان لمصالحته.. المتظاهرون ضد نتنياهو يحتشدون عند بوابات القدس تمهيدا للزحف الى مقره الرسمي
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جرينتش+2 01:52
سهى عرفات تتهم قيادات في سلطة عباس بالضلوع في التخطيط والتدبير لعملية اغتيال زوجها “ابو عمار”/ فيديو

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