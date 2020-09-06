إصابة شاب بنيران الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

القدس المحتلة – وكالات

زعمت مصادر إعلامية عبرية ظهر اليوم الأحد، أن جنود الاحتلال أحبطوا عملية طعن حاول شاب فلسطيني تنفيذها على مدخل كبرى مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة دون وقوع إصابات.

وفي التفاصيل ذكرت القناة “12” العبرية أن فلسطينياً يحمل سكيناً اقترب من مجموعة من الجنود بنقطة حراسة على مدخل مستوطنة “أرائيل” القريبة من مدينة سلفيت شمالي الضفة، قبل ملاحظته من قبل الجنود.

وبينت القناة أن الشاب فر من المكان ولاحقه مجموعة من الجنود واستهدفوه بالرصاص، فأصيب بجراح في رجله، ووصفت جراحه بالطفيفة وجرى اعتقاله، في حين لم تسجل إصابات في صفوف الجنود.