محافظ العاصمة: عزل 11 بناية بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها

قال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب، انه جرى اليوم الجمعة عزل 11 بناية منها 4 بنايات بمنطقة الرقيم/ الرجيب، وذلك بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.

وقال الشهاب، ان البنايات الاخرى تقع بمناطق سحاب/ سلبود ونزهة سحاب/لواء القويسمة والجبيهة، اضافة الى بنايتين في كل من منطقة النصر/ حي عدن وصويلح، مشيرا الى أنه تم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

وبين محافظ العاصمة، انه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول او خروج اي شخص الى البنايات وحتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من سحب العينات. –(بترا)

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