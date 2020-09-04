درجات الحرارة تتجاوز الـ 43 مئوية.. أجواء ملتهبة اليوم وغدا وبعده في أغلب مناطق المملكة

تكون الاجواء اليوم الجمعة، في المملكة جافة وحارة جداً بوجه عام، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك إحتمال ضعيف في ساعات المساء لهطول أمطار خفيفة في أجزاء محدودة ومتفرقة من المملكة خاصة في المناطق الجنوبية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين، جافة وحارة جداً بوجه عام، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 43 – 27 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 39 – 25، وفي مرتفعات الشراة 39 – 23 ، وفي مناطق البادية 44 – 25، وفي مناطق السهول 42 – 26، وفي الاغوار الشمالية 46 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 44 – 31، وفي البحر الميت 44 – 29، وفي خليج العقبة 43 – 30 درجة مئوية.