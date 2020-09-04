ضمن توافق الحد الادنى.. البيان الختامي لإجتماع قادة الفصائل الفلسطينية يدعو لانهاء الانقسام وتصعيد المقاومة الشعبية
أهم العناوين
جرينتش+2 05:09
اقتداءً بالسعودية.. البحرين تفتح أجواءها أمام الطيران الإسرائيلي في طريقه من والى دولة الإمارات

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني