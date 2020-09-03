ضمن توافق الحد الادنى.. البيان الختامي لإجتماع قادة الفصائل الفلسطينية يدعو لانهاء الانقسام وتصعيد المقاومة الشعبية
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جرينتش+2 05:08
وزير النقل يعلن استئناف حركة الطيران المنتظم باربع رحلات الاسبوع الاول، ويُحدد الدول الخضراء والصفراء والحمراء

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