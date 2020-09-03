وزير النقل يعلن استئناف حركة الطيران المنتظم باربع رحلات الاسبوع الاول، ويُحدد الدول الخضراء والصفراء والحمراء

أعلن وزير النقل خالد سيف الثامن من أيلول الحالي موعدا لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة وفق تصنيفات ثلاثة تضبط قواعد القدوم إلى المملكة.

وقال سيف في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في مطار الملكة علياء الدولي للإعلان عن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة وشروطها، إن التصنيفات الثلاثة تشمل دول المناطق الخضراء والصفراء والحمراء، مشيرا الى أن المناطق الخضراء تشمل كندا وقبرص والتشيك والدنمارك واليونان وهونغ كونغ وهنغاريا وليتوانيا وماليزيا والمغرب وبولندا وسويسرا وتايلاند وتركيا وتونس، وتشمل الدول الصفراء الجزائر والنمسا وألمانيا وإيطاليا ومالطا وهولندا والإمارات، فيما تشمل قائمة الدول الحمراء البحرين وبلجيكا وفرنسا والعراق والكويت ولبنان وليبيا وعُمان وقطر ورومانيا وروسيا والسعودية وإسبانيا والمملكة المتحدة وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر والسودان واليمن.

وأضاف سيف بحضور رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، والرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولا كلاود، ومديرة الأمراض السارية في وزارة الصحة هديل السائح، ان الغاية من استئناف الرحلات الجوية هو عودة الاردنيين إلى أرض الوطن، مشيرا الى ان تبادل الرحلات مع الاردن لن يكون الا بالموافقة على الشروط والمعايير وحسب البروتوكول والتصنيف الاردني لافتا الى أن الاردن لا يمكن أن يبقى بعزلة عن العالم لكن ضمن اجراءات مشددة تهدف لحماية الأردنيين.

وبين سيف، أن المسافرين من الدول المصنفة وبائيا خضراء، يشترط أن يكون المسافر قد أمضى آخر 14 يوما قبل السفر في البلد القادم منها، وإحضار فحص PCR نتيجته سلبية كان قد أجراه خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة المقرر، وإجراء فحص ثان للمسافر حال وصوله إلى المملكة في المطار وعلى نفقته الخاصة؛ والانتظار حتى صدور النتيجة، وفي حال سلبيتها لا يحجر مؤسسيا.

أما الرحلات القادمة من الدول المصنفة وبائيا صفراء، فيشترط أن يكون المسافر قد أمضى آخر 14 يوما قبل السفر في البلد القادم منها، وإحضار فحص PCR نتيجته فيها سلبية كان قد أجراه خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة المقرر، وإجراء فحص ثان للمسافر حال وصوله للمملكة في المطار وعلى نفقته الخاصة؛ ونقل المسافر إلى الحجر المؤسسي لمدة 3 ليال / 4 أيام دون انتظار نتيجة الفحص، وعند إخلائه من الحجر المؤسسي يحجر منزليا لمدة أسبوع.

وفيما يتعلق بالرحلات القادمة من الدول المصنفة وبائيا حمراء أو غير واردة في قائمة التصنيف الوبائي للدول، إحضار فحص PCR نتيجته فيها سلبية كان قد أجراه خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة المقرر، وإجراء فحص ثان للمسافر حال وصوله للمملكة في المطار وعلى نفقته الخاصة؛ ونقل المسافر إلى الحجر المؤسسي لمدة 7 أيام دون انتظار نتيجة الفحص، وإجراء فحص ثالث له في اليوم الخامس أو السادس من الحجر، وعند إخلائه من الحجر المؤسسي يحجر منزليا لمدة أسبوع.

وبين سيف ان المسافر يدفع ثمن الفحص pcr الكترونياً عمر منصة visit jordan عند الوصول للمطار وان لكل مسافر رمز مخصص يبرز قبل الصعود للطائرة وبين سيف، ان هناك غرامة 10 الاف دينار على المسافر في حال وجود معلومات مغلوطة بالاضافة لقيام المسافر بتوقيع تعهد خطي ونموذج خاص وبالنسبة للمسافر الاجنبي يجب عليه احضار تامين صحي ساري المفعول.

وفي رد على سؤال لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، حول تتبع مسار المسافرين داخل دول الشنغن، قال سيف، ان موظف المطار يطلب اثبات من الشخص القادم يثبت وجوده 14 يوما في البلد القادم منه، مشيرا الى ان هناك مسؤولية أخلاقية تتحكم بتصرفات الشخص بجانب التعليمات والقوانين، مشيرا الى أن الرحلات الاولية تجريبية ستكون من حوالي 4 طائرات وتخضع للتقييم المستمر والاسبوع الذي يليه تسير 8 طائرات.

وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، أن المطارات الأردنية لم تتوقف عن العمل منذ اليوم الأول لجائحة كورونا، مشيرا إلى أن ما جرى هو تغيير على شروط السفر.

وقال مستو إننا لم نمنع أي مسافر من مغادرة المملكة في حال توفرت الرحلات لوجهته المقصودة إن كانت ظروفه تسمح بالعودة.

وأضاف أننا سندرس طلبات المسافرين الراغبين بالعودة من الدول غير المشمولة بالقائمة كلا على حدة، مشيرا إلى أنه سيجري مخاطبة وزارة الصحة بشأن الدول التي تبدي رغبتها بتسيير رحلات من الأردن وإليه لتقييم وضعها.

وأكد أن الدول التي دخلت التصنيف الجديد هي الدول التي يوجد بينها وبين المملكة رحلات جوية مباشرة، لافتا إلى أن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة يعد مرحلة تجريبية برحلات معينة.

وأوضح أن محددات السفر للرحلات المنتظمة الجديدة ستكون وفق توافر الغرف الفندقية المخصصة للحجر المؤسسي، والقدرة على إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR).

وقال مستو إننا ندرس استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع دول عدة طلبت عودتها مع الأردن، مؤكدا أن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة يعد ضرورة وليس خيارات بالنسبة للأردن وأن عودة الأردنيين أولويتنا.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولا كلاود جاهزية مطار الملكة علياء الدولي لاستئناف الرحلات المنتظمة اعتبارا من 8 أيلول الحالي، وقال، إن مطار الملكة علياء الدولي لم يغلق أبداً خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الرحلات كانت تتنوع ما بين رحلات لعودة الأردنيين في الخارج ورحلات داخلية ورحلات الشحن.

وأضاف كلاود أن مجموعة المطار الدولي عملت مع الشركاء المحليين خلال الفترة الماضية لتلبية متطلبات استئناف الرحلات الجوية المنتظمة، لافتا إلى أن المسافرين بشكل عام ما زالوا حذرين خلال الفترة الحالية من السفر، مشيرا إلى تجهيز كافة متطلبات السفر الآمن لهم.

وأكد، أن المسافرين سيلمسون الإجراءات التي أتخذت في المطار لضمان سلامتهم من خلال إرشادات التباعد الجسدي وألواح الزجاج على مكاتب مستقبلي المسافرين وأجهزة التعقيم والوسائل السمعية والبصرية التي تعزز مفهوم التباعد الجسدي.

من جهتها، قالت مديرة الامراض السارية في وزارة الصحة الدكتورة هديل السائح انه تم تكليف مختبر خاص في المطار يجري فحص كورونا في المطار وحال الوصول بقيمة 40 دينار للفحص ويتنظر بحدود 3 ساعات لظهور النتيجة وفي حال ظهرت النتيجة سلبية يتم ختم الجواز ودخول الاردن.

واوضحت الدكتورة السائح ان الانفتاح سيكون بحذر َتقييم مستمر وحسب البروتوكول المخصص حيث يتم مراجعة قائمة الدول كل اسبوعين من قبل اللجنة المختصة في وزارة الصحة.

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