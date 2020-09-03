خمسة مطربين يطرحون أغنيات جديدة خلال الأيام المقبلة

انتهى عدد من نجوم الطرب العرب من تسجيل أغنيات سينجل جديدة، وسوف يقومون بطرحها خلال الأيام المقبلة؛ حيث ستطرح المطربة سميرة سعيد اغنية “قط وفار”، من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع النابلسى.

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كما سيطرح النجم الشعبى حكيم أغنية “أصحاب أونطا” من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش، ومهندس ديكور كريم مهدى، ومنتج منفذ محمود الشيخ،، وإخراج حسام الحسينى.

وأعلن المطرب مصطفى شوقى عن طرحه قريبا أغنية “عرقسوسى” كلمات بلال سرور وألحان مصطفى حسن، وتوزيع تومة، وإنتاج فرى ميوزيك، وإخراج المنتج نصر محروس.

المطرب محمد شاهين أيضا كشف عن تسجيله أغنية “100هزة”، من كلمات حسام سعيد، وألحان أحمد أبو زيد، وتوزيع زووم، وإخراج اللبنانى عادل سرحان.

كما كشف النجم حميد الشاعرى عن تسجيله أغنية جديدة بعنوان “أنا بابا”، من كلمات محمد البوغة، وألحان مديح حسن، وذلك بعد غياب أكثر من 14 سنة عن عالم الألبومات، حيث كان آخر ألبوم يصدره هو “روح السمارة”.