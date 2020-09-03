تعمق الكتلة الهوائية الحارقة وارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا وبعده بجميع مناطق المملكة/ فيديو للوقاية

يطرأ اليوم الخميس، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة نتيجة تعمق الكتلة الهوائية الحارة والجافة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (9-10) درجات مئوية، وتصبح الأجواء جافة وحارة جداً بوجه عام، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الجمعة جافة وحارة جداً بوجه عام، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتستمر الأجواء السبت، جافة وحارة جداً بوجه عام، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 41 – 26 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 37 – 23، وفي مرتفعات الشراة 37 – 21 ، وفي مناطق البادية 44 – 27، وفي مناطق السهول 40 – 26، وفي الاغوار الشمالية 43 – 28، وفي الأغوار الجنوبية 44 – 31، وفي البحر الميت 43 – 30، وفي خليج العقبة 44 – 30 درجة مئوية.