وفقا لـ "الميادين".. البحرين تمنع إدراج موضوع "رفض التطبيع" بالجامعة العربية، وتهدد بوضع بند مؤيد للتطبيع وصفقة القرن
أهم العناوين
جرينتش+2 11:14
ابتكار ملابس رخيصة الثمن تتولى تبريد الجسم ذاتياً وتغني عن المكيفات مهما كان الصيف حاراً

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني