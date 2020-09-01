عدد جديد من طلقة تنوير.. المجلة الثقافية للائحة القومي العربي

صدر عدد جديد من طلقة تنوير 71: عن الأنظمة والمشروع العربي ونهج المقاومة

المجلة الثقافية للائحة القومي العربي… عدد 1 أيلول 2020

– الرجعية العربية تقود الأمة إلى الهاوية/ كريمة الروبي

– الخيار القومي بين الأنظمة الرجعية ونهج المقاومة/ إبراهيم علوش

– المشروع العربي والكونفدرالية المشرقية/ بشار شخاترة

– الثقافة العربية في الفضاء الأمازيغي بالمغرب: من عرّب من؟/ إبراهيم حرشاوي

– الصفحة الثقافية: فيلم (الضيف) ونقد الموروث الديني/ طالب جميل

– قصيدة العدد: لا تصالح / أمل دنقل

– رسم العدد

لقراءة العدد:

لقراءة العدد كملف PDF وتكبير الحرف كما تريد:

http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2020/08/TT-71.pdf

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