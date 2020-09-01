التعليم العالي: التوافق مع الجزائر لإعادة الطلبة الأردنيين إلى جامعاتهم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الجزائرية والموجودين حالياً في الأردن، بأنه قد تم الاتفاق مع السلطات في الجزائر الشقيقة على تحديد موعد رحلة طيران على متن الخطوط الجوية الملكية الأردنية يوم الاثنين المقبل،

ودعت الوزارة جميع الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الجزائرية والراغبين بالعودة إلى الجزائر سرعة حجز تذكرة على متن هذه الرحلة المشار إليها، ليتمكنوا من الالتحاق بالدراسة في المواعيد المعلن عنها من قبل السلطات الجزائرية، وكذلك في إطار احترام قواعد الحجر الصحي المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية.